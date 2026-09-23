배우 임현식이 영화 '호프' 시즌 2 출연 가능성을 언급했다. / 사진=유튜브 채널 '박원숙채널' 캡처

배우 임현식(80)이 '호프' 시즌 2에도 출연하고 싶다는 뜻을 내비쳤다.23일 유튜브 채널 '박원숙채널'에는 '임현식 씨 만나고 왔어요'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 박원숙과 임현식이 함께 식사를 하고 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.식사를 마친 두 사람은 임현식의 친구가 운영하는 가게에 들렀다. 친구를 기다리던 중 임현식은 지난 7월 개봉한 나홍진 감독의 영화 '호프' 이야기를 꺼냈다. 임현식은 극 중 박해술 역을 맡아 신스틸러로 활약했다.그는 촬영 과정에 대해 "그것처럼 귀찮은 일도 없더라"며 "많이 불려 다녔다. 우리 감독 장사하는 데 가서 옆에 괜히 있어 주기도 했다"고 말했다. 긴 대사를 외우느라 고생했던 일화도 털어놨다. 그는 "대사가 한 3페이지 정도 됐다. 누가 불러줄 수도 없고 커닝할 수도 없었다"고 당시를 떠올렸다.그러면서 후속작에 대한 기대도 드러냈다. 임현식은 "나는 내 얘기가 언론에 그렇게 많이 나올 줄 몰랐다"며 "'호프2' 찍자 그러는데 그때 살아 있으면 찍겠다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr