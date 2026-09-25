박남정의 둘째 딸 박시우 양이 프로필을 업로드했다./사진=박시우 SNS

가수 박남정이 둘째 딸 박시우의 한국예술종합학교 수석 입학 비화를 공개했다./사진=유튜브채널 '새롭게하소서' 캡처

가수 박남정이 둘째 딸 박시우의 한국예술종합학교 수석 입학 비화를 공개했다. 첫째 딸 박시은이 그룹 스테이씨로 활동 중인 가운데, 동생 역시 배우를 꿈꾸며 연예계 활동을 준비하고 있다.22일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에는 '어쩌면 모든 크리스천의 고민.. 공감하는 그 시절 소년, 소녀들 모두 오세요!'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 박남정은 두 딸의 근황을 전하며 남다른 애정을 내비쳤다.박남정은 둘째 딸 박시우가 한예종 연기과에 수석 입학했다는 이야기가 나오자 "정말 놀라운 게 제가 특별히 해준 건 없다"고 운을 뗐다. 이어 "언니가 열심히 하는 걸 보면서 따라간 것"이라며 첫째 박시은의 영향을 언급했다.박남정은 박시우에 관해 "초등학교 때부터 전교 회장을 했고, 중학교 때는 구 합창대회에서 전체 1등도 했다"며 "자랑할 것밖에 없다"고 흐뭇해했다. 이어 "대학 들어가기 전에도 정말 오로지 눈 뜨면 공부밖에 안 하는 애였다"며 "옆에서 공부하라고 한 적도 없는데 스스로 느낀 게 있나 보다. 될 수밖에 없을 정도로 노력하더라"고 칭찬했다.두 딸을 키우면서 중요하게 생각한 교육 방식도 소개했다. 박남정은 "아이들이 밖에서는 경쟁하고 싸우고 공부하지만, 집에서만큼은 하고 싶은 대로 하라고 했다"며 "내가 힘닿는 대로 도와줄 테니 다른 곳에서는 열심히 하고, 우리 집만큼은 천국이라고 생각하라고 했다"고 회상했다.다만 딸들이 성장한 뒤 달라진 집안 분위기를 유쾌하게 전하기도 했다. 그는 "그렇게 한 것이 좋은 결과를 낳았다고 생각하는데、 꼭 좋은 것만은 아닌 것 같다"며 "내가 설 자리가 없다. 요즘 집에 가면 눈치 보고 산다"고 너스레를 떨었다。박시우는 지난 4월 tvN STORY·E채널 '내 새끼의 연애 2'에 출연하며 얼굴을 알리기도 했다. 당시 배우 유태웅의 아들 유희동과 인연을 맺어 최종 커플이 됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr