이진혁이 브라질 팬들과 만난다. / 사진제공=엘줄라이엔터테인먼트

이진혁이 브라질 팬들과 만난다. / 사진제공=엘줄라이엔터테인먼트

배우 이진혁이 브라질 팬들과 만난다.이진혁은 오는 26일과 27일 브라질에서 열리는 팝컬처 페스티벌 ‘Imagineland 2026(이매진랜드 2026)’에 공식 게스트로 참석한다. 행사에서는 무대와 팬사인회, 현지 인터뷰 및 토크 콘텐츠 등의 일정을 소화할 예정이다.‘Imagineland 2026’은 영화와 TV, 음악, 게임, 코믹스, 애니메이션, 코스프레 등을 다루는 브라질 팝컬처 페스티벌이다. 이진혁은 이번 행사를 통해 브라질 현지 팬들과 직접 만난다.최근에는 이진혁이 출연한 틱톡 드라마 ‘인 더 네임 오브 더 뷰티(In The Name Of Beauty)’가 글로벌 누적 조회수 5억 회를 넘어섰다. ‘인 더 네임 오브 더 뷰티’는 K-뷰티 기업 블랑을 배경으로 청춘들의 성장과 사랑을 다룬 오피스 로맨틱 코미디다. 이진혁은 블랑의 피부과 자문의 닥터 하 역을 맡았다.해당 작품은 인도네시아를 비롯한 동남아 시장에서도 관심을 받았다. 기존에 이진혁의 음악과 활동을 지켜본 현지 팬들에게 배우로 활동하는 그의 모습도 알려지면서 작품에 대한 반응이 이어졌다.가수로 데뷔한 이진혁은 이후 배우로도 활동해왔다. 이번에는 ‘Imagineland 2026’ 참석을 위해 브라질을 찾아 현지 팬들과 만날 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr