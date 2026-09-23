배우 김하늘이 나나의 혹평 영상에 '좋아요'를 표시했다. / 사진=김하늘, 나나 SNS

가수 겸 배우 나나가 첫 사극 도전작으로 혹평을 듣고 있는 가운데, 배우 김하늘의 의미심장한 행동이 눈길을 끌었다.지난 22일 한 소셜미디어에는 '입술 필러만 보이는 나나 사극 장면'이라는 영상이 업로드됐다.공개된 영상 속에는 나나가 지난 18일 공개된 넷플릭스 '스캔들'에서 손예진과 합을 맞추고 있는 모습. 그러나 누리꾼들은 나나의 도톰한 입술을 두고 "한복 입은 외국인 며느리 같다", "사극에 어울리는 마스크는 아니다", "나만 거슬리는 게 아니었군요", "감독은 찍으면서 아니라고 생각 못했나?" 등의 반응을 보였다.특히 혹평이 주를 이룬 해당 영상에 배우 김하늘이 '좋아요'를 눌러 눈길을 끌었다.나나 역시 이같은 혹평을 인지한 듯 입장을 밝혔다. 그는 같은날 팬 소통 플랫폼을 통해 "내 입술이 보는 사람들에게 불편함을 줬다면 나의 잘못인 것"이라며 "나의 개인적인 선택이 배우로서 맞지 않는 선택이었던 거라 생각한다"고 전했다.한편 나나가 출연한 '스캔들'은 조선시대를 배경으로 조씨부인(손예진 분)과 조원(지창욱 분)의 사랑 내기, 그리고 이들과 얽히게 된 청상과부 희연(나나 분)의 이야기를 다룬 작품이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr