사진제공=NTT 도코모 스튜디오&라이브, SBI MUSIC CIRCUS

사진제공=NTT 도코모 스튜디오&라이브, SBI MUSIC CIRCUS

그룹 코스모시(cosmosy)가 일본 음악 페스티벌 무대에 오른다.코스모시는 오는 26일 일본 홋카이도 다이와 하우스 프리미스트 돔에서 열리는 'SBI MUSIC CIRCUS HOKKAIDO 2026'에 출연한다.'SBI MUSIC CIRCUS'는 2014년부터 일본 각 지역에서 개최되고 있는 음악 페스티벌이다. 코스모시는 이날 무대를 통해 현지 관객들과 만날 예정이다. 멤버 카미온과 디하나는 스페셜 MC도 맡는다.코스모시는 올해 일본을 비롯해 해외 활동을 이어가고 있다. 지난 7월에는 일본 드라마 '親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜'(친애하는 남편에게~완벽한 아내의 거짓말~)의 주제가 'Stay Alive'(스테이 얼라이브)를 발매했다. 'KCON LA 2026' 등 국내외 무대에도 참여했다.최근에는 신곡 'Give Me Love'(기브 미 러브)를 활용한 참여형 캠페인 'open your eye=sy'(오픈 유어 아이시)를 시작했다. 팬들의 참여 결과에 따라 신곡의 정식 발매 여부가 결정되는 방식이다.일본 드라마 주제가 발매에 이어 현지 페스티벌 무대와 진행까지 맡게 된 코스모시가 앞으로 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr