사진 = 박주미 인스타그램

사진 = 박주미 인스타그램

사진 = 박주미 인스타그램

배우 박주미가 고풍스러운 실내에서 일상의 모습을 공개했다.박주미는 최근 자신의 인스타그램에 "박주미 parkjoomi 모자를 사러 갔다가, 공간이 예뻐서 사진을 남겼네요.🤎"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박주미는 짙은 목재 벽과 초록색 계단을 배경으로 서서 양손에 투명한 음료 컵을 들고 있다. 그레이와 그린이 섞인 듯한 재킷에 브라운 상의와 청바지를 매치하고 머스터드 컬러의 긴 머플러를 목에 여러 번 둘러 포인트를 더했다. 어깨에는 베이지색 가방을 메고 한 손에는 연보라색 모자를 함께 든 채 옆을 바라보고 있으며 길게 늘어뜨린 검은 머리가 차분한 옷차림과 자연스럽게 어우러진다.이어진 사진에서 박주미는 같은 자리에서 음료와 모자를 손에 든 채 벽에 걸린 그림 쪽으로 시선을 향하고 있다.마지막 사진에서 박주미는 계단을 오르며 고개를 들어 벽면의 그림을 바라보고 있다. 한 손에는 음료를, 다른 손에는 연보라색 모자를 들었으며 넓게 떨어지는 청바지와 밝은색 신발까지 전신 스타일링이 드러난다.이를 본 팬들은 "영원한 팬입니다", "누나 사랑해요", "너무 예뻐", "넘 예쁘세요", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "즐거운 한가위 되세요 " 등의 댓글을 달았다.한편 박주미는 1972년생으로 54세이며 2001년 비연예인 남편과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다. 박주미의 남편은 피혁 가공 업체를 운영하고 있으며 연 매출이 1300억 원에 달하는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr