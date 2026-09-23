20기 정숙, BTS 정국과 인연 있었다…2년 넘게 한 공간에서 “차은우도”

'나는 SOLO' 20기 정숙이 달라진 외모에 만족감을 드러냈다.20기 정숙은 최근 자신의 SNS를 통해 "2년 넘게 다니고 있는 경락. 제 비포/애프터 보는 사람들 다 경악하더라고요. 얼굴이 엄청 짧아짐…"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.이어 그는 "BTS 정국, 차은우도 저랑 같은 데 다녀용. (소곤소곤)"이라고 덧붙이며 자신이 다니고 있는 관리숍을 소개했다. 공개된 사진에는 정숙이 2년 넘게 꾸준히 방문하고 있다는 관리숍 내부 모습이 담겼다.특히 정숙은 장기간 관리를 받은 뒤 얼굴 길이가 눈에 띄게 짧아졌다고 직접 만족감을 드러내 눈길을 끌었다. 꾸준한 자기 관리로 외모를 가꾸고 있는 그의 일상이 관심을 모은다.한편 정숙은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 20기 출연자로 얼굴을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr