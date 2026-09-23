효연의 화보가 공개됐다. / 사진=얼루어

효연의 화보가 공개됐다. / 사진=얼루어

그룹 소녀시대의 멤버 효연이 과감한 화보를 선보였다.효연은 22일 자신의 SNS를 통해 패션 매거진 '얼루어 코리아'와 함께한 화보 사진을 공개했다.사진 속 효연은 등이 깊게 파인 검은색 상의를 입고 뒤를 돌아 카메라를 바라봤다. 등 대부분이 드러나는 디자인에 긴 바지를 매치해 과감하면서도 절제된 분위기를 연출했다.얼굴을 가까이 담은 사진에서는 별다른 장식 없이 표정과 눈빛에 집중했다. 효연은 정면으로 카메라를 바라보거나 몸의 방향을 달리하며 각 착장에 맞춰 분위기에 변화를 줬다.한편 효연은 최근 유리, 수영과 함께 소녀시대 유닛 '효리수'로 활동했다. 효리수는 지난달 31일 싱글 'Skibidi'(스키비디)를 발매했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr