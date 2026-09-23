'엄마가 미쳤어요' 김희정이 사고를 치는 자식들 때문에 결국 폭발한다.
오는 28일 오후 8시 30분 첫 방송되는 KBS 1TV 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요'는 평생 가족만을 위해 살아온 엄마와 자신을 위해 살아온 엄마, 그리고 두 엄마의 자식들이 얽히며 벌어지는 가족 이야기다.
23일 공개된 하이라이트 영상에는 조미미(김희정 분)와 전진희(강경헌 분)를 중심으로 얽히는 두 가족의 모습이 담겼다.
조미미는 평생 자식들을 위해 살아온 인물이다. 그러나 자식들의 문제는 끊이지 않는다. 차남 강대치(김종훈 분)는 막내동생 강다미(정민아 분)에게 "나 2억만 빌려주라"고 요구하고, 강다미는 "야 이 미친놈아!"라고 받아친다.
장남 강강남(강은탁 분)은 이혼을 감행한다. 돈 문제부터 이혼까지 자식들의 일이 연이어 터지자 조미미 역시 참지 못한다. 결국 그는 자식들을 향해 "니들 이제 내 손에 맞아 죽어도 싸 이놈들아!"라고 소리친다. 가족을 위해 살아왔던 조미미가 자신의 삶을 찾기 시작하면서 가족 관계에도 변화가 생긴다. 황금어패럴 대표 전진희는 조미미와 정반대의 삶을 살아온 엄마다. 자신의 욕망을 우선해온 전진희는 조미미의 막내딸 강다미와 충돌한다.
전진희가 "오늘만 살고 말 거야?"라고 경고하지만 강다미도 물러서지 않는다. 전진희의 아들 차도윤(배지완 분)은 그런 강다미에게 관심을 갖기 시작한다.
23년 전 사고를 둘러싼 이야기도 함께 전개된다. 어린 시절 사고로 부모를 잃은 뒤 세계적인 패션 디자이너가 된 차승윤(동하 분)은 당시 사건의 진실을 확인하기 위해 한국으로 돌아온다.
차승윤은 "이제 시작이에요. 밝혀내겠습니다"라며 과거를 추적한다. 이 과정에서 어시스턴트 강다미와 계속 얽히게 된다.
조미미의 전 시어머니 최순덕(양희경 분), 황금캐피탈 창업주 황금순(김영옥 분), 조미미의 전남편 강학성(이한위 분)과 그의 현 부인 박지영(조미령 분) 등도 등장한다. 강예리(김나은 분) 가족은 황금가와 사돈을 맺으려 한다.
'엄마가 미쳤어요'는 오는 28일 오후 8시 30분 첫 방송된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
오는 28일 오후 8시 30분 첫 방송되는 KBS 1TV 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요'는 평생 가족만을 위해 살아온 엄마와 자신을 위해 살아온 엄마, 그리고 두 엄마의 자식들이 얽히며 벌어지는 가족 이야기다.
23일 공개된 하이라이트 영상에는 조미미(김희정 분)와 전진희(강경헌 분)를 중심으로 얽히는 두 가족의 모습이 담겼다.
조미미는 평생 자식들을 위해 살아온 인물이다. 그러나 자식들의 문제는 끊이지 않는다. 차남 강대치(김종훈 분)는 막내동생 강다미(정민아 분)에게 "나 2억만 빌려주라"고 요구하고, 강다미는 "야 이 미친놈아!"라고 받아친다.
장남 강강남(강은탁 분)은 이혼을 감행한다. 돈 문제부터 이혼까지 자식들의 일이 연이어 터지자 조미미 역시 참지 못한다. 결국 그는 자식들을 향해 "니들 이제 내 손에 맞아 죽어도 싸 이놈들아!"라고 소리친다. 가족을 위해 살아왔던 조미미가 자신의 삶을 찾기 시작하면서 가족 관계에도 변화가 생긴다. 황금어패럴 대표 전진희는 조미미와 정반대의 삶을 살아온 엄마다. 자신의 욕망을 우선해온 전진희는 조미미의 막내딸 강다미와 충돌한다.
전진희가 "오늘만 살고 말 거야?"라고 경고하지만 강다미도 물러서지 않는다. 전진희의 아들 차도윤(배지완 분)은 그런 강다미에게 관심을 갖기 시작한다.
23년 전 사고를 둘러싼 이야기도 함께 전개된다. 어린 시절 사고로 부모를 잃은 뒤 세계적인 패션 디자이너가 된 차승윤(동하 분)은 당시 사건의 진실을 확인하기 위해 한국으로 돌아온다.
차승윤은 "이제 시작이에요. 밝혀내겠습니다"라며 과거를 추적한다. 이 과정에서 어시스턴트 강다미와 계속 얽히게 된다.
조미미의 전 시어머니 최순덕(양희경 분), 황금캐피탈 창업주 황금순(김영옥 분), 조미미의 전남편 강학성(이한위 분)과 그의 현 부인 박지영(조미령 분) 등도 등장한다. 강예리(김나은 분) 가족은 황금가와 사돈을 맺으려 한다.
'엄마가 미쳤어요'는 오는 28일 오후 8시 30분 첫 방송된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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