김건우가 28세의 나이로 사망했다. / 사진=김건우 SNS

김건우가 28세의 나이로 사망했다. / 사진=김건우 SNS

쇼트트랙 국가대표 선수로 활약했던 김건우가 28세를 일기로 세상을 떠났다.23일 김건우의 SNS를 통해 별세 소식이 알려졌다. 유족은 갑작스럽게 소식을 전하게 돼 주변에 개별적으로 알리지 못했다며 고인의 마지막 길을 함께 애도해 달라는 뜻을 전했다. 사망 원인은 공개되지 않았다.김건우가 현역 생활을 마친 지 약 3개월 만에 전해진 소식이라는 점에서 안타까움을 더한다. 그는 지난 6월 선수 은퇴를 직접 알리며 오랜 시간 자신의 삶과 함께했던 쇼트트랙을 떠나는 심경을 밝힌 바 있다.당시 김건우는 "어릴 때부터 제 인생 전부였던 쇼트트랙을 이제는 내려놓으려고 한다"며 "솔직히 아직도 잘 실감이 나지 않는다. 늘 빙상장 위에 있는 제 모습만 생각하며 살아왔기에 이 인사를 전하는 지금도 마음 한편이 먹먹하다"고 말했다.1998년생인 김건우는 10대 시절부터 국가대표로 선발되며 한국 남자 쇼트트랙의 주요 선수로 활약했다. 2018~2019시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵에서는 남자 1500m 랭킹 1위와 종합 랭킹 2위를 기록했다.2023~2024시즌에도 국제무대에서 꾸준히 성적을 냈다. 월드컵 1차 대회 남자 1000m에서 정상에 오른 데 이어 2·3차 대회에서는 1500m 금메달을 연이어 차지했다. 사대륙선수권과 세계선수권 등에서도 메달을 획득하며 대표팀에서 활약을 이어갔다.지난해 열린 2025 하얼빈 동계아시안게임에서는 혼성 2000m 계주에 출전해 금메달을 목에 걸었다. 이후 부상 등의 여파로 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 대표 선발전에서는 예비 명단에 포함됐고, 지난 6월 현역 생활을 마무리했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr