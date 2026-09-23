‘레즈비언’ 곽선희, 햇빛 아래서 가르마 자랑…선명한 라인 뽐내

‘강철부대W’ 출신 곽선희가 촬영을 앞둔 일상을 공개했다.곽선희는 최근 자신의 SNS에 “멋진 가르마와 함께 촬영 레고”라는 글과 함께 영상을 게재했다.공개된 모습 속 곽선희는 촬영장으로 향하는 듯 거리를 걷고 있다. 몸에 깔끔하게 붙는 흰색 반팔 티셔츠에 편안한 팬츠를 매치해 캐주얼한 스타일링을 완성했다. 여기에 큼지막한 선글라스와 액세서리를 더해 포인트를 줬다.특히 곽선희가 직접 언급한 가르마가 시선을 끈다. 긴 검은 머리를 깔끔하게 정돈한 채 선명한 가르마를 드러내 시크한 분위기를 자아냈다. 편안한 차림에도 ‘강철부대W’에서 보여줬던 당당한 분위기가 묻어난다.곽선희는 채널A 예능 ‘강철부대W’에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 SNS를 통해 운동과 일상, 동성 배우자와 함께하는 모습 등을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr