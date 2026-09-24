온유가 '무명전설'에서 통편집 당했다고 밝혔다./사진제공=MBN

온유가 '무명전설'에서 통편집 당했다고 밝혔다./사진제공=MBN

적도기니 출신 방송인 온유가 지난 7월 방송됐던 '무명전설'에서 통편집을 당했다고 고백했다.지난 23일 방송된 MBN 예능 '전설의 사내' 11회는 팔도의 스타들과 트로트 신동들이 총출동한 '팔도 명물 대잔치' 특집으로 꾸며졌다. 이날 시청률은 평균 3.94%(전국 유료방송가구 3부 기준), 분당 최고 4.4%까지 치솟았다.이날 방송에서는 '무명전설' TOP7을 비롯해 온유, 김영옥, 마리아, 신승태 등이 지역별 팀으로 나뉘어 특산품을 건 노래 대결을 펼쳤다.1라운드 '팔도의 야망꾼' 대결에 나선 온유는 "사실 제가 '무명전설'에 출연했는데 어쩌다가 똥(통)편집을 당했다"고 말실수를 해 웃음을 자아냈다.이에 MC 장민호, 양세형은 맞대결 상대를 찾았고 한가락이 도전에 나섰다. 온유는 "혹시 제가 쉬워 보여요?"라며 너스레를 떨더니, 무대에 올라 '진또배기'를 특유의 흥과 에너지로 소화하며 한가락을 꺾고 승리를 챙겼다.이어 각양각색의 대결이 펼쳐졌다. '팔도의 주현미' 대결에서는 마리아가 폭발적인 성량과 구수한 꺾기로 주현미의 '정말 좋았네'를 부르며 정연호를 제쳤다. '팔도의 막내즈' 대결에서는 빈예서가 "저희 아버지가 84년생"이라는 말로 80년생 이루네를 녹다운시킨 뒤, 사물놀이를 접목한 '심봤다 심봤어'로 승리를 가져갔다.'팔도의 저격수' 신승태는 1대 전설 성리를 지목해 '일바지' 댄스 군단과 함께 '구멍난 가슴'으로 무대를 장악하며 성리의 벽을 넘었다. 뒤이어 펼쳐진 트로트 신동들의 퍼포먼스 대결에서는 밸리댄스부터 탭댄스, 9세 박승온의 'BAD' 무대까지 이어지며 감탄을 자아냈다.황윤성을 꺾은 이창민의 짙은 감성 무대에 이어 대미는 대선배 김영옥과 하루의 듀엣이 장식했다. 김영옥은 "얼굴도 예쁘고 노래도 깨끗하게 불러서 반했다"며 하루를 향한 각별한 팬심을 전했고, 두 사람은 '앉으나 서나 당신 생각'으로 따뜻한 화음을 맞추며 뭉클한 감동을 안겼다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr