그룹 티아라 출신 류화영이 신혼여행 중 남편을 향한 애정을 보였다. / 사진=류화영 SNS

사진=류화영 SNS

그룹 티아라 출신 류화영이 신혼여행 중 남편의 심성을 자랑했다.류화영은 23일 자신의 인스타그램 스토리에 "오빠, 근데 나 지금 괜찮아졌잖아.. 캐리어는 나한테 넘기라니까..."라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 류화영의 남편이 대형 캐리어 2개와 골프 가방 2개 그리고 백팩을 모두 맨 채 어디론가 이동하고 있는 모습. 상황에 대해 류화영은 "여행 중 내가 아프기도 했고 생각지 못한 순간들도 있었지만, 내 짐 하나 못 들게 하고 묵묵히 내 곁을 지켜준 사람"이라고 설명했다.그러면서 류화영은 "여행을 함께할수록 더 고맙고 애틋해진다"고 남편을 향한 고마운 마음을 전했다.류화영은 지난 12일 3살 연상의 사업가와 백년가약을 맺었다. 현재 하와이에서 신혼여행을 즐기고 있다.한편 류화영은 티아라가 데뷔 2년 차가 됐을 즈음인 2010년 디지털 싱글 '왜 이러니'로 합류했다. 2년 만에 팀을 탈퇴했고 이후 배우로 전향했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr