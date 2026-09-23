트로트 가수 은가은이 모친과 육아관으로 갈등을 빚는다. / 사진제공=KBS2 '살림남2'

트로트 가수 은가은이 딸의 육아관을 두고 친정엄마와 갈등을 보인다.오는 26일 방송되는 KBS2 예능 '살림하는 남자들 시즌2(이하 '살림남'에서는 추석을 맞아 은지원, 이요원 MC를 비롯해 출연진들이 한복 차림으로 시청자들에게 명절 인사를 전한다.특히 은가은과 박현호 부부는 딸 서원 양과 함께 첫 명절을 맞는다. 부부는 태어난 지 갓 200일이 된 딸과 은가은의 고향 김해 외가를 찾는다. 이날 은가은의 어머니가 처음 등장한다.어머니는 딸 가족을 만나기 위해 역까지 마중을 나온다. 화기애애할 것 같던 분위기와 달리 이들이 집에 도착한 후 서원 양이 기침을 시작하면서 분위기는 급변한다.은가은과 모친은 서원 양을 둘러싼 서로 다른 육아관으로 갈등을 빚는다. 대화가 이어지던 중 은가은은 "엄마가 이렇게 관심이 많은 줄 몰랐네"라며 그동안 표현하지 못했던 속마음을 털어놓고, 결국 은가은과 친정엄마 모두 눈물을 흘린다.한편 '살림남'은 이날 오후 10시 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr