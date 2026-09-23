류화영이 결혼 10일 만에 남편의 얼굴을 공개했다. / 사진=류화영 SNS

사진=류화영 SNS

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그룹 티아라 출신 류화영이 남편의 얼굴을 오픈하며 미래를 다짐했다.류화영은 23일 자신의 인스타그램을 통해 결혼 후 소감을 전했다. 그는 "결혼식을 올린 지 벌써 열흘이 지났다. 신혼여행을 하며 함께 보내다 보니 '정말 부부가 되었구나' 싶다"고 말문을 열었다.이어 그는 "여행 중 예상하지 못한 순간들을 마주할 때도, 몸이 지치고 마음이 복잡해지는 순간에도 결국 서로를 보고 웃고, 같이 해결해나가는 우리"라며 남편과 잘 맞는 성격을 언급했다.류화영은 남편에 대해 "완벽해서 좋은 사람이 아니라 어떤 순간에도 내 편이 되어주는 사람이라서 더 사랑하게 되는 것 같다"고 말했다.그러면서 "결혼식 날보다 지금, 둘이 함께 여행하며 부딪히고 극복하는 순간들 속에서 우리가 부부가 되어가고 있음을 더 깊이 느낀다"고 덧붙였다.아울러 그는 "평생 이렇게, 좋은 날도 어려운 날도 함께 지나가자 🤍 우리의 첫 여행처럼, 우리의 모든 날을"이라며 서로를 믿고 미래를 걸어갈 것을 약속했다.함께 공개된 영상 속에는 류화영의 결혼식 당일 모습들이 담겼다. 그동안 얼굴을 가려왔던 남편을 처음 알려 눈길을 끌었다.한편 류화영은 티아라가 데뷔 2년 차가 됐을 즈음인 2010년 디지털 싱글 '왜 이러니'로 합류했다. 2년 만에 팀을 탈퇴했고 이후 배우로 전향했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr