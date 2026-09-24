유해진과 박해일이 시상식 비하인드를 털어놨다. / 사진='TEO' 유튜브 캡처

유해진과 박해일이 시상식 비하인드를 털어놨다. / 사진='TEO' 유튜브 캡처

배우 유해진과 박해일이 '살롱드립'에서 시상식에 얽힌 비하인드를 털어놨다.지난 22일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 웹예능 '살롱드립'에는 '사람들이 내가 이런 얘기 하면 잘 안믿어 왜냐하면 2000년대 생 같으니깡'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영화 '암살자(들)'의 주연 배우 유해진과 박해일이 게스트로 출연했다.장도연은 과거 유해진이 백상예술대상에서 대상을 받은 순간을 언급했다. 유해진은 "당시 대상을 받을 줄은 전혀 몰랐다"고 털어놓자 박해일이 "모르셨겠죠"라고 답해 웃음을 자아냈다. 유해진은 "주변에서 남우주연상을 얘기해서 내심 바라긴 했다"고 고백했다. 그는 "카메라가 나를 비추길래 영화가 작품상을 받아서 주연인 나를 비추는 줄 알았다"며 예상치 못했던 당시를 떠올렸다.박해일은 수상 소감 때 아찔한 에피소드도 공개했다. 그는 "시상대에 올라가면 머리가 하얗게 변하고 입이 바짝바짝 마른다"며 "고마운 분들 이름을 전부 이야기하겠다고 다짐했지만, 막상 지나고 보니 몇 명을 놓쳤더라"고 말했다. 그는 "나중에 놓친 분에게 '축하한다'는 문자가 와서 너무 민망했다"며 아찔했던 당시를 언급했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr