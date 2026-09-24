배우 유인나가 오랜 우상인 김현주를 만나고 눈물을 흘렸다. / 사진=유튜브 채널 '유인라디오' 캡처

배우 유인나가 김현주를 향한 오랜 팬심을 고백했다. / 사진=유튜브 채널 '유인라디오' 캡처

배우 유인나가 오랜 우상인 김현주를 만나 이야기를 나누던 중 눈물을 흘렸다.지난 23일 유튜브 채널 '유인라디오'에는 '찾았다 내 낙원. 귀하신 분이 귀한 곳에'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영화 '실낙원' 홍보를 위해 출연한 배우 김현주는 MC 유인나, 고영배와 다양한 이야기를 나눴다.유인나는 김현주에게 "오늘이 제 인생에서 가장 신기한 만남이다. 제가 학생 때 선배님을 정말 많이 좋아했다"며 오랜 팬심을 고백했다. 이에 김현주는 "저도 유인나 씨 때문에 나온 거다. 항상 싱그러운 모습이 궁금했다. 만나보고 싶었다"고 화답했다.유인나는 김현주의 말에 기뻐하면서도 긴장한 모습을 보였다. 김현주의 칭찬이 이어지자 유인나는 갑자기 눈물을 보이기도 했다. 이를 본 김현주와 고영배는 당황하다가 이내 유인나를 다독여줬다.감정을 추스른 유인나는 "학생 때 '벌써 일년' 뮤직비디오를 너무 많이 보면서 '어떻게 이렇게 아름다운 사람이 있지' 맨날 말하곤 했다"며 팬심을 다시 전했다. 김현주와 칭찬을 주고받던 그는 고영배에게 "영배 씨는 가봐도 될 것 같다"고 농담해 웃음을 안겼다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr