그룹 캣츠아이 / 사진제공=하이브-게펜레코드

그룹 캣츠아이(KATSEYE)의 'Hootie Frutti' 뮤직비디오가 공개 40일 만에 유튜브 조회수 1억회를 돌파했다.23일 하이브와 게펜 레코드에 따르면 'Hootie Frutti' 뮤직비디오는 이날 오전 1시께 1억뷰를 넘어섰다. 지난 8월 14일 공개된 지 40일 만으로, 'Animal'이 세운 종전 최단 기록 54일을 14일 앞당겼다.이로써 캣츠아이는 유튜브 1억뷰 이상 공식 영상 8편을 보유하게 됐다. 'Gabriela' 퍼포먼스 비디오는 3억6000만뷰, 'Touch' 뮤직비디오는 3억뷰를 넘어섰다.'Hootie Frutti'는 캣츠아이의 세 번째 EP 'WILD' 타이틀곡이다. 'WILD'는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위를 기록했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr