그룹 캣츠아이(KATSEYE)의 'Hootie Frutti' 뮤직비디오가 공개 40일 만에 유튜브 조회수 1억회를 돌파했다.
23일 하이브와 게펜 레코드에 따르면 'Hootie Frutti' 뮤직비디오는 이날 오전 1시께 1억뷰를 넘어섰다. 지난 8월 14일 공개된 지 40일 만으로, 'Animal'이 세운 종전 최단 기록 54일을 14일 앞당겼다.
이로써 캣츠아이는 유튜브 1억뷰 이상 공식 영상 8편을 보유하게 됐다. 'Gabriela' 퍼포먼스 비디오는 3억6000만뷰, 'Touch' 뮤직비디오는 3억뷰를 넘어섰다.
'Hootie Frutti'는 캣츠아이의 세 번째 EP 'WILD' 타이틀곡이다. 'WILD'는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위를 기록했다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
23일 하이브와 게펜 레코드에 따르면 'Hootie Frutti' 뮤직비디오는 이날 오전 1시께 1억뷰를 넘어섰다. 지난 8월 14일 공개된 지 40일 만으로, 'Animal'이 세운 종전 최단 기록 54일을 14일 앞당겼다.
이로써 캣츠아이는 유튜브 1억뷰 이상 공식 영상 8편을 보유하게 됐다. 'Gabriela' 퍼포먼스 비디오는 3억6000만뷰, 'Touch' 뮤직비디오는 3억뷰를 넘어섰다.
'Hootie Frutti'는 캣츠아이의 세 번째 EP 'WILD' 타이틀곡이다. 'WILD'는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위를 기록했다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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