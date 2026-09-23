가수 임창정이 아내와 나란히 피부를 관리하고 있다. / 사진=임창정 SNS

가수 임창정이 트로트 음반으로 컴백 후 관리에 한창인 근황을 전했다.임창정은 최근 자신의 인스타그램에 "잘생김"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 임창정이 서하얀과 나란히 누워 얼굴에 마스크팩을 하며 외모를 관리하고 있는 모습. 특히 아내의 키가 더 큰 탓에 임창정의 체구가 확연히 작아 보여 눈길을 끌었다.임창정은 컴백 후 현재 외모 혹평을 받고 있다. 트로트 신곡 '탓탓탓' 뮤직비디오 속 그의 얼굴을 두고 누리꾼들은 개그맨 심형래와 닮았다며 그의 외모가 달라졌다고 주장했다.일부는 "세월이 야속해", "내가 알던 창정이 형 어디 갔지", "심형래랑 진짜 닮았다" 등의 반응을 보였다.한편 임창정의 신곡 '탓탓탓'은 EDM 사운드로 중독성 있는 후렴이 반복되며 응원송 콘셉트를 가졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr