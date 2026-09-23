강남이 건강 상태를 털어놨다. / 사진=텐아시아DB

강남이 건강 상태를 털어놨다. / 사진=유튜브 '동네친구 강나미'

강남이 건강 상태를 털어놨다. / 사진=유튜브 '동네친구 강나미'

가수 강남이 달라진 건강 상태를 고백했다.지난 22일 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에는 '키위 6000만개 먹는 남자 보신 적 있으신 분'이라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 제작진은 강남이 등장하자 "피곤해 보인다. 너무 피곤해 보인다"며 평소와 다른 모습에 걱정했다. 강남은 "링거를 3번 맞았다. 죽겠다"며 최근 컨디션이 좋지 않다고 털어놨다.특히 강남은 제대로 잠을 이어가지 못하고 있다고 했다. 밤 12시나 오전 1시에 잠들어도 새벽 4~5시면 저절로 눈이 떠진다는 것. 그는 "그런데 너무 개운하다. 그리고 일어나서 갑자기 러닝을 한다"고 말했다.이른 아침까지는 별다른 문제가 없지만 식사를 하고 나면 상황이 달라진다고 했다. 강남은 "12시에 점심을 먹으면 지옥이다. 완전히 녹다운된다. 말이 안 나올 정도로 피곤하다"며 이러한 상태가 3~4주째 반복되고 있다고 설명했다.최근에는 먹는 양도 줄었다고. 제작진이 영양 섭취 문제를 언급하자 강남은 "살이 빠졌다. 힘들고 잘 안 먹는다"고 말했다. 이어 그는 "이전에는 유튜브 촬영으로 많은 음식을 먹었지만 요즘에는 힘들어 제대로 챙겨 먹지 못하고 있다"고 덧붙였다.그러면서 강남은 바쁜 촬영 환경에 대해서도 이야기했다. 그는 "또 한국 문화가 빨리 빨리이지 않나"라며 제작진에게 "특히 강나미는 더 힘들지 않냐"고 물었다. 이에 제작진은 "맞다. 최악의 연예인, 최악의 유튜버"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.한편 강남은 2019년 전 스피드스케이팅 국가대표 이상화와 결혼했다. 지난 4월에는 신동엽, 이수지, 지예은 등이 소속된 씨피엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 새 출발에 나섰다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr