박은영 셰프가 추석에 시댁에 가지 않는다고 밝혔다. / 사진=JTBC '냉장고를 부탁해' 영상 캡처

박은영 셰프가 추석에 시댁에 가지 않는다고 밝혔다. / 사진='밥은영'

'중식여신' 박은영 셰프가 결혼 후 첫 명절을 맞아 일본 도쿄로 출장을 떠난다고 밝혔다.지난 22일 유튜브 채널 '밥은영'에는 '박은영의 숨겨왔던 진짜 추구미. 명예영국인표 핫걸 메이크업 받고 추석 프리빠꾸상 된 K-며느리'라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에는 유튜버 백진경이 게스트로 출연했다.영상에서 백진경은 박은영을 향해 "결혼한 지 얼마 안 되지 않았냐. 이번이 첫 명절 아니냐"고 물었다. 박은영은 "맞다"며 "내가 셰프니까 어르신들이 내심 기대하시지 않겠냐"고 운을 뗐다.이어 "생각해 둔 메뉴가 있냐"는 질문에 박은영은 "사실 이번 추석에 도쿄에 간다. MZ 며느리다"라고 털어놨다. 그러면서 "출장이 잡혀서 시어머니께서 잘 다녀오라고 하셨다"고 덧붙였다. 백진경은 "용돈 드리면 되겠다"고 조언했다.남편에 대한 솔직한 입담도 전했다. 박은영은 "남편이 잘생겨서 싫었던 적이 있냐"는 질문에 "그런 적은 없다. 그 정도는 아니다"라고 유쾌하게 답했다.박은영은 지난 5월 성형외과 의사인 남편과 결혼식을 올렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr