박보검이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

박보검, 진영이 '안갯길'을 리메이크했다. / 사진제공=모스트콘텐츠

배우 박보검과 진영이 '구르미 그린 달빛' 방영 10주년을 맞아 OST '안갯길'을 다시 부른다.23일 각종 음원 사이트를 통해 공개되는 '안갯길' 리메이크 음원에는 박보검과 진영이 함께 가창에 참여했다. 박보검은 노래뿐 아니라 편곡과 피아노 연주에도 직접 참여했다.'안갯길'은 2016년 방송된 KBS2 드라마 '구르미 그린 달빛'의 OST다. 당시 진영이 직접 작사·작곡하고 가수 벤이 불렀다. 이번에는 원곡 발표 10년 만에 박보검과 진영의 남성 듀엣 버전으로 재탄생했다.두 사람은 원곡의 아련한 분위기를 유지하면서 사극 특유의 색채는 덜어냈다. 악기 사운드를 풍성하게 구성하고 서로 다른 음색을 주고받는 방식으로 기존 버전과 차이를 뒀다.특히 '구르미 그린 달빛'에서 각각 이영과 김윤성 역으로 호흡을 맞췄던 박보검과 진영이 10년 만에 작품의 OST를 함께 부른다는 점에서도 의미를 더한다.이번 음원을 통해 발생하는 수익금은 기부될 예정이다.박보검과 진영이 부른 '안갯길'은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr