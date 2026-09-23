배우 김유정이 '100일의 거짓말' 류보리 작가의 극찬을 받았다./사진제공=tvN

배우 김유정이 '100일의 거짓말' 류보리 작가의 극찬을 받았다./사진제공=tvN

배우 김유정이 '100일의 거짓말' 류보리 작가의 극찬을 받았다.다음 달 10일 첫 방송 되는 tvN 20주년 특별기획 새 토·일 드라마 '100일의 거짓말'은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 만나며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. '낭만닥터 김사부' 시리즈, '이상한 변호사 우영우' 등을 연출한 유인식 감독과 '브람스를 좋아하세요?'를 집필한 류보리 작가가 의기투합했다.류 작가는 주인공 가경 역을 맡은 김유정에 대한 높은 신뢰를 나타냈다. 그는 "'가경'의 연기력과 거짓말 실력이 큰 개연성이기도 한 만큼, 드라마 속 인물과 시청자를 모두 '홀릴' 수 있는 배우가 반드시 필요했다"고 설명했다.이어 "일본어와 영어를 능숙하게 구사할 수 있는 성실함, 진폭이 큰 캐릭터의 변화를 설득해 낼 폭발적인 힘까지 갖춘 배우여야 했는데 그 답이 김유정 배우였다"며 캐스팅에 대한 만족감을 나타냈다.박진영을 향한 호평도 이어졌다. 류 작가는 "박진영 배우는 이미 섬세한 연기로 정평이 나 있었던 데다가, 현장에서의 성실한 태도로 이전부터 주변의 추천을 많이 받은 상태였다"고 말했다.그러면서 "연기자로 데뷔한 초기부터 거의 모든 작품을 보고 응원한 배우인데도 '100일의 거짓말'에서 '태웅'을 연기한 박진영 배우의 눈빛, 얼굴, 목소리에 몇 번이나 가슴이 설레고 눈물이 고였는지 모른다"며 "'진정성'이라는 단어가 사람으로 나타난다면 박진영 배우일 것"이라고 치켜세웠다.김현주에 대해서는 전작에서 쌓은 신뢰를 강조했다. 류 작가는 "비극적인 사연, 애달픈 멜로, 저격수로서의 액션까지 모두 소화해야 하는 '소란' 역에는 다른 사람을 떠올릴 수 없었다"고 이야기했다.이어 "소란은 복수를 위해 총을 잡았지만, 단순히 강인하기만 한 인물이 아니다. 가경과의 로맨스, 필립과의 멜로는 물론이고 한 인간으로서의 여러 모습을 보여주어야 하는 인물"이라며 김현주가 다양한 얼굴을 보여줄 것이라고 설명했다.이무생은 필립 역의 1순위였다고 밝혔다. 류 작가는 "냉정한 사람의 얼굴 아래에 무엇이 있는지 그 결을 조심스럽게 쌓아갈 수 있는 배우라고 믿었기에 필립을 부탁드렸고, 촬영하는 내내 이무생 배우는 필립의 고뇌를 온전히 담아 주셨다"고 말했다.진선규는 일본어 연기를 위해 상당한 노력을 기울였다고 한다. 류 작가는 "평상시 모습과 카메라 앞의 모습이 180도 달라지는 것이 믿기지 않을 정도"라며 "특히 일본어 연기를 위해 일본에서 두 달간 생활할 정도로 적극적으로 작품에 임해주셨다"고 전했다.'100일의 거짓말'은 독립군이 조선총독부에 심은 밀정이라는 설정에서 출발했다. 류 작가는 "일제가 대한민국 임시정부에 보낸 밀정들 때문에 독립운동가들이 얼마나 많은 어려움을 겪었는지는 이미 잘 알려져 있다. 그런데 만약 우리도 일제의 심장부에 밀정을 보냈다면 어땠을까"라는 질문에서 이야기를 시작했다고 밝혔다.특히 당시 사회의 가장 밑바닥에 있던 어린 소녀를 밀정으로 설정했다. 그는 "세상이 보잘것없다고 여기는 소매치기 소녀가 그 세상의 꼭대기에 있는 조선총독부를 뒤흔드는 이야기"라고 작품을 소개했다.'통역'도 주요 장치로 활용된다. 류 작가는 "통역은 말하는 이의 진실과 비밀을 들여볼 수 있는 자리인 동시에, 마음만 먹는다면 그 진실을 거짓으로 가공해 반대편에 전할 수 있는 자리이기도 하다"고 짚었다.이어 "이 드라마의 인물들은 각자 구사할 수 있는 언어의 종류가 다르다"며 "이런 언어 능력의 불균형과 비대칭이 극에 긴장감 넘치는 서스펜스를 자아내고 첩보와 로맨스에도 아슬아슬함을 더할 것"이라고 내다봤다.작품을 집필하는 과정에서는 독립운동가들이 자기 삶을 걸 수 있었던 이유에 대해 고민했다고 털어놨다. 류 작가는 "'100일의 거짓말'을 쓰던 시간은 오랫동안 마음속에 맴돌던 질문들에 대한 답을 찾아가는 과정이었고, 결국 내가 도달한 곳은 '사랑'이었다"고 말했다.그러면서 "비록 나는 죽더라도 내 목숨보다 사랑하는 이들에게 찬란한 빛을 보여주고 싶은 마음. 뻔한 말로 들릴 수도 있겠지만 사랑이 아니고서는 설명할 수 없는 마음"이라며 "그 마음이 암흑의 시기에 독립운동을 하신 분들께 밝은 횃불이 되어주었던 게 아닐까. '100일의 거짓말'을 쓰는 내내 그 마음을 잊지 않으려 했다"고 덧붙였다.유인식 감독과의 작업에 대해서는 "상상도 하지 못한 채 대본을 쓰기 시작했다. 그런데 내가 전생에 독립운동이라도 했는지, 감독님과 함께 작품을 하게 되었고 천군만마를 얻은 기분이었다"고 회상했다.류 작가는 "사극이나 시대극, SF에는 '지금'의 우리가 이 이야기를 왜 보아야 하는지 이유가 있어야 한다고 생각한다"며 "우리는 각자의 삶을 살아가지만, 그 삶은 우리가 속한 사회와 공동체, 그리고 시대와 떨어져 있지 않다"고 작품에 담은 의미를 설명했다.'100일의 거짓말'은 10월 10일 오후 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr