류시원보다 19살 어린 아내, 40kg 뼈말라인데…생크림 가득한 케이크 먹방

배우 류시원의 아내이자 수학 강사 이아영이 달콤한 디저트를 즐기는 일상을 공개했다.이아영은 최근 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 케이크 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 복숭아로 보이는 과일이 듬뿍 올라간 생크림 케이크 한 조각이 담겼다. 부드러운 시트 사이에도 생크림과 과일이 가득 들어 있어 먹음직스러운 비주얼을 자랑한다.특히 이아영은 평소 40kg의 가녀린 체형으로 여러 차례 화제를 모았다. 몸에 붙는 옷마저 여유가 느껴질 정도로 마른 몸매를 자랑해왔지만, SNS에서는 식사부터 달콤한 디저트까지 다양하게 즐기는 일상을 공개하고 있다.바쁜 수학 강사 생활 속에서도 먹는 즐거움을 챙기는 모습 역시 눈길을 끈다. 앞서 이아영은 강의를 마친 뒤 밤 11시가 가까운 시간에 저녁 식사를 하는가 하면, 이후 새벽까지 교재 연구와 수업 준비를 이어가는 일상을 공개하기도 했다.이아영은 류시원보다 19세 연하로, 현재 서울 대치동에서 수학 강사로 활동하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr