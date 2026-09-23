넷플릭스

'스캔들'은 공개 이후 작품의 느린 호흡을 두고 시청자들의 평가가 엇갈리기도 했다. 섬세한 감정선과 영상미에 호평이 이어진 한편, 전개가 늘어지고 지루하게 느껴진다는 반응도 나왔다.22일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 지창욱과의 인터뷰를 진행했다.'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 '조씨부인'(손예진 분)과 조선 최고의 연애꾼 '조원'(지창욱 분)이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'(나나 분)의 이야기다. 지창욱은 극 중 갖지 못한 것을 갖기 위해 내기에 뛰어든 조선 최고의 연애꾼 조원을 연기했다. 조원은 출중한 외모와 명망 높은 가문, 왕의 인정을 받은 뛰어난 글솜씨까지 두루 갖춘 인재지만, 원하는 여인의 마음만은 얻지 못해 채워지지 않는 갈증을 품고 있는 인물이다.지창욱 역시 이 같은 호불호를 예상했다고 밝혔다. 그는 "호불호가 없을 수 없는 작품이라고 애초부터 생각했다"며 "그런 반응조차 재미있는 것 같다. 원작과의 비교도 있고, 작품의 호흡에 관련된 이야기도 있지 않나. '그렇게 볼 수도 있겠다'고 납득이 된다"고 말했다.일각에서 '한국판 브리저튼'이라는 수식어로 '스캔들'을 바라보는 것에 대해서도 이야기했다. 지창욱은 "'한국의 브리저튼'이라고도 하는데, 사실 '그런 작품은 아닌데'라는 생각이 들면서도 사람들의 생각이 다 다를 수 있구나 싶었다. 다 이해가 된다"고 밝혔다.특히 지창욱은 '스캔들' 특유의 느린 호흡을 정지우 감독의 연출 방식과 연결해 바라봤다. 그는 "대중에게는 호흡이 느리다고 느껴질 수 있겠지만, 나는 정지우 감독이 쓴 하나의 문학작품이라고 생각한다. 그걸 읽은 느낌이었다"고 표현했다.이어 "나에게 색다른 작업 방식을 경험할 수 있게 해주셨고, 나 역시 새로운 모습을 봤다"며 "정지우의 '스캔들'을 볼 수 있게 된 것 자체가 감사하다"고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr