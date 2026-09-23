엔믹스, 첫 유닛곡 담은 미니 6집…10월 컴백 기대감↑

NMIXX / JYP엔터테인먼트

그룹 NMIXX(엔믹스)가 10월 19일 미니 6집 'Strange Muse'(스트레인지 뮤즈)를 발표한다.NMIXX는 지난 22일 공식 SNS에 새 앨범의 티징 일정을 공개했다. 23일 모션 포스터를 시작으로 28일 앨범 트레일러, 29~30일 콘셉트 포토를 선보인다. 10월 11일에는 아카펠라 하이라이트 메들리, 15일에는 오리지널 하이라이트 메들리, 18일에는 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 공개한다.발매 당일인 10월 19일에는 카운트다운 라이브를 진행한다. 앨범과 타이틀곡 '긴 소원 (Birthday Wish)' 뮤직비디오는 같은 날 오후 6시 공개된다.'Strange Muse'는 미니 5집 'Heavy Serenade'(헤비 세레나데) 이후 약 5개월 만에 선보이는 신보다. 앨범에는 타이틀곡을 비롯해 'Kerosene', 'RudE TaLK', '너는 달 (Sing to the Moon) (LILY, HAEWON)', 'Hot 'n Unbothered (SULLYOON, BAE)', '휙 (WHIP) (JIWOO, KYUJIN)' 등 6곡이 실린다. 릴리와 해원, 설윤과 배이, 지우와 규진은 데뷔 후 처음 선보이는 유닛곡 작업에 각각 참여했다.NMIXX의 새 미니 앨범 'Strange Muse'는 내달 19일 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr