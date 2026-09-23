송가인, 김혜연, 신유, 나태주 등 가수들이 광주에 모여 시민들과 9시간 동안 릴레이 무대를 펼쳤다.어깨동무 연예인봉사단은 지난 20일 광주교육대학교에서 '전남·광주 통합 특별시민을 위한 한마음 대축제'를 개최했다.이날 행사는 오전 10시 방송인 김지선의 오프닝으로 시작해 오후 7시까지 9시간 동안 이어졌다. 가요와 K팝 공연을 비롯해 난타, 사물놀이, 줄타기, 색소폰 연주 등 다양한 장르의 30여 팀이 무대를 꾸몄다.가수 김혜연, 송가인, 신유, 나태주, 현진우, 남규리, 브브걸 등이 차례로 무대에 올랐다. 배우 조승연과 정희태, 방송인 김지선, 농구선수 출신 한기범도 함께했으며 일레븐, 무지개상사, 김지현, 정은숙, 양양, 안소영 등도 공연과 프로그램에 참여했다.이번 행사는 공연에만 그치지 않고 시민들이 출연진과 직접 호흡할 수 있는 문화·스포츠 체험 프로그램도 함께 마련됐다.걸그룹 일레븐이 진행한 K팝 댄스 교실에서는 시민들이 직접 안무를 배우고 음악에 맞춰 춤을 췄다. 한기범은 어린이와 청소년 등을 대상으로 농구교실을 열고 공을 다루는 방법과 기본 동작을 지도했다.어린이부터 성인까지 다양한 연령대의 시민들이 공연과 체험 프로그램에 참여하며 행사장을 채웠다.지난 8일 공식 출범한 어깨동무 연예인봉사단은 가수와 배우, 방송인, 스포츠인, 문화예술인 등이 각자의 재능과 전문성을 지역사회와 나누기 위해 결성됐다. 이번 광주 행사에서도 공연과 문화·스포츠 체험 프로그램을 결합해 시민들과 직접 만나는 방식으로 봉사활동을 진행했다.박형석 어깨동무 연예인봉사단 단장은 "연예인과 예술인, 스포츠인이 가진 재능을 시민들과 나누고 그 마음이 또 다른 나눔으로 이어지는 것이 봉사단이 추구하는 가치"라며 "앞으로도 문화적으로 소외된 지역과 이웃을 직접 찾아가 공연과 봉사활동, 다양한 체험 프로그램을 이어가겠다"고 밝혔다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr