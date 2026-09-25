은지원이 장모님에게 사랑 받는 사위임을 자랑한다./사진제공=KBS

은지원이 장모님에게 사랑 받는 사위임을 자랑한다./사진제공=KBS

가수 은지원이 명절을 앞두고 '소식좌' 사위로서의 현실적인 고충을 털어놓는다.오는 26일 오후 10시 방송되는 KBS2 예능 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 추석을 맞아 MC 은지원, 이요원을 비롯해 박서진·박효정 남매, 환희, 박현호가 한복 차림으로 스튜디오에 모여 이야기를 나눈다.이날 은지원과 이요원은 스튜디오를 찾은 환희, 박현호와 인사를 나눈다. 은지원이 환희에게 "추석을 맞아 특별한 소식을 가져왔다고 들었다"고 묻자, 박현호는 곧장 "혹시 결혼하냐"고 물어 웃음을 자아낸다. 환희가 밝은 미소와 함께 전한 희소식에 스튜디오가 축하 분위기로 물든다.이어 박현호, 은가은 부부의 추석 맞이 일상이 공개된다. 서울역에 나타난 박현호는 "딸 서원이와 함께하는 첫 추석을 기념해 가은이의 친정에 가기로 했다"고 밝힌다. 부부는 첫 기차 탑승에 나선 서원이가 옹알이를 쏟아내자 주변 눈치를 보며 진땀을 흘린다. 은가은은 친정어머니와의 통화에서 "또 요리한 건 아니지? 우리는 시켜 먹으면 된다"며 고생할 어머니를 걱정하는 속 깊은 면모를 보인다.영상을 보던 박서진은 은지원에게 "형도 장모님께서 명절에 음식을 많이 해주냐"고 묻는다. 은지원은 "한 상 가득 차려주신다"며 사랑받는 사위의 면모를 자랑한다.이에 이요원이 "오빠는 입도 짧은데 괜찮냐. 장모님이 차려주신 음식 다 맛있게 먹어야 하지 않냐"고 걱정하자, 은지원은 "맞다. 음식을 남기는 게 죄송스러워서 찾아뵙기가 부담스러울 때도 있다"고 고백한다.'살림남' 475회는 아시안게임 중계 여파로 편성을 이동해 오는 26일 오후 10시 방송된다.은지원은 지난해 6월 9살 연하의 스타일리스트와 재혼을 발표했다. 이후 10월 가까운 친지들만 초대해 비공개 결혼식을 올렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr