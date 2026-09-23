배우 송혜교가 김치 사업을 시작한 박솔미를 언급했다. / 사진=송혜교, 박솔미 SNS

배우 송혜교가 김치 사업에 뛰어든 박솔미를 적극적으로 응원했다.송혜교는 지난 22일 자신의 인스타그램 스토리에 "우리 솔미 김치"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 배추김치가 먹음직스럽게 담긴 모습. 연예계 김치 사업가의 대명사로 방송인 홍진경이 꼽히지만, 송혜교는 절친의 제품을 선택하며 의리를 보였다.두 사람의 친분은 끈끈하다. 며칠 전 송혜교가 행사장에서 착용한 드레스 사진을 SNS에 올리자 박솔미가 "내 강아지"라는 댓글을 남겼다.박솔미의 김치 사업은 올해 시작됐다. 그는 지난 3월 "배추밭을 오가며 재료 선정부터 레시피, 디자인까지 모든 과정을 함께하며 정성을 담아 만들었다"고 강조한 바 있다. 홈쇼핑에 제품을 판매하기도 했다.한편 송혜교는 1981년생으로 올해 46세다. 1996년 선경 스마트모델 선발대회에서 대상을 받고 연예계에 데뷔했다. 현재 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr