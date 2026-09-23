나나가 입술 혹평에 대해 직접 입을 열었다./사진=텐아시아DB

나나가 '스캔들'에서 미스캐스팅 논란이 불거졌다. / 사진제공=넷플릭스

배우 나나가 첫 사극 도전작 '스캔들' 공개 이후 불거진 혹평에 대해 솔직한 심경을 밝혔다.나나는 지난 22일 팬 소통 플랫폼을 통해 "내 입술이 보는 사람들에게 불편함을 줬다면 나의 잘못인 것"이라며 "나의 개인적인 선택이 배우로서 맞지 않는 선택이었던 거라 생각한다"고 전했다.자신을 향한 비판적인 반응에 속상해할 팬들을 먼저 챙기기도 했다. 그는 "나를 사랑하는 팬들은 나의 혹평들을 보는 게 마음이 아플 거라 생각한다. 그래서 내가 더 미안하다"며 "앞으로는 좋은 말들을 같이 들을 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.나나가 이 같은 입장을 밝힌 배경에는 최근 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '스캔들'이 있다. 지난 18일 공개된 '스캔들'은 조선시대를 배경으로 조씨부인(손예진 분)과 조원(지창욱 분)의 사랑 내기, 그리고 이들과 얽히게 된 청상과부 희연(나나 분)의 이야기를 다룬 작품이다.데뷔 후 처음으로 사극에 나선 나나는 화려함을 덜어낸 단아한 한복 자태와 절제된 연기로 변신을 꾀했다. 그러나 작품 공개 직후 온라인상에서는 현대적이고 세련된 이미지의 나나와 조선시대 과부라는 설정 사이에 이질감이 든다는 반응이 이어졌다. 특히 다소 도톰한 입술 등 비주얼적인 요소가 사극 특유의 분위기와 어우러지지 않아 몰입을 방해한다는 지적이 잇따랐다.자신의 외모와 캐릭터 소화력을 둘러싼 미스캐스팅 논란이 이어지자, 나나는 변명 대신 "배우로서 맞지 않는 선택이었다"며 자신의 선택을 직접 돌아봤다. 첫 사극에서 엇갈린 평가와 혹평을 마주한 나나의 행보에 시선이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr