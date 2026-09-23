김우석이 시구에 나선다. / 사진=텐아시아DB

배우 김우석이 야구장 마운드에 오른다.김우석은 오는 24일 수원KT위즈파크에서 열리는 KBO리그 KT 위즈와 NC 다이노스의 경기에서 시구자로 나선다.앞서 김우석은 드라마 '보이스 시즌2·3', '반의반', '군검사 도베르만', '금혼령, 조선 혼인 금지령' 등에 출연하며 활동해왔다. 뮤지컬 '레드북', '쓰릴 미', '개와 고양이의 시간' 등을 통해 무대에서도 관객들과 만났다.김우석은 시구에 이어 다음 달 9일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')로 안방극장에 돌아온다. '닥터X'는 천재적인 수술 실력을 지닌 의사 계수정(김지원 분)이 의료계의 부조리에 맞서는 이야기를 그린다. 김우석은 구서대학교병원 신입 인턴 박태경 역을 맡았다. 박태경은 의욕은 넘치지만 아직 어설픈 신입 의사로, 계수정과 사수·부사수 관계로 만나면서 변화를 겪는다.시구부터 새 드라마까지 활동을 이어가는 김우석이 '닥터X'에서는 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.한편 KT 위즈와 NC 다이노스의 경기는 24일 오후 6시 30분 수원KT위즈파크에서 열린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr