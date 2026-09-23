밴드 씨엔블루 / 사진제공=FNC엔터테인먼트

밴드 씨엔블루(CNBLUE)가 마카오 앙코르 공연으로 2026 월드투어 '3LOGY'를 마무리한다.씨엔블루는 오는 11월 14~15일 마카오 스튜디오 시티 이벤트 센터에서 앙코르 공연을 개최한다. 지난 1월 서울에서 투어를 시작한 이들은 마카오, 타이베이, 시드니, 싱가포르, 홍콩, 방콕, 베를린, 파리, 런던 등 아시아와 오세아니아, 유럽을 돌았다.최근 부산 앙코르 공연에 이어 마카오에서 투어의 마지막 무대를 갖는다.다음 단독 공연도 확정됐다. 씨엔블루는 내년 2월 20~21일 서울 KSPO DOME에서 콘서트를 연다. 2010년 데뷔한 씨엔블루가 이곳에서 단독 콘서트를 개최하는 것은 데뷔 17년 만에 처음이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr