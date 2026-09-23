'이혼하자' 11회가 23일 방송된다. / 사진제공=캔버스엔

'이혼하자' 11회가 23일 방송된다. / 사진제공=캔버스엔

'그래, 이혼하자' 이민정이 유산의 진실을 모른 채 남편 김지석의 갑작스러운 태도 변화에 또 한 번 상처받는다. 자신을 사랑한 정의제가 한약을 바꿔치기해 두 사람의 아이를 잃게 했다는 사실을 알게 된 김지석은 진실을 차마 밝히지 못한 채 이민정을 밀어낸다.23일 밤 11시 방송되는 '그래, 이혼하자' 11회에서는 백미영(이민정 분)이 하루아침에 차갑게 돌아선 지원호(김지석 분)의 태도에 혼란스러워하는 모습이 그려진다.앞선 방송에서 백미영은 3년 전 유산 후 아이를 낳을 수 없는 몸이 됐다고 고백하며 지원호의 두 번째 프러포즈를 거절했다. 실의에 빠진 지원호는 친한 동생이자 동료인 강경태(정의제 분)가 숨겨왔던 비밀까지 알게 되면서 충격에 빠졌다.강경태가 자신을 향한 마음 때문에 백미영의 한약을 바꿔치기해 유산을 유도했다는 사실을 알게 된 것. 믿었던 사람의 배신으로 아이를 잃었다는 진실을 마주한 지원호의 흔들리는 눈빛이 지난 방송의 엔딩을 장식했다.공개된 스틸에는 한순간에 달라진 지원호와 캘빈(이현진 분)을 마주한 백미영의 모습이 담겼다. 유산의 전말을 알지 못하는 백미영은 지원호의 날 선 태도에 당황한다. 얼마 전까지만 해도 두 번째 프러포즈를 건넸던 지원호가 180도 달라진 모습을 보이면서 백미영은 또다시 상처받는다.하지만 백미영을 밀어내는 지원호 역시 죄책감에 시달린다. 자신을 향한 강경태의 삐뚤어진 마음이 두 사람의 아이를 앗아갔다는 사실을 차마 전하지 못하고 가시 돋친 말로 백미영과 거리를 두려 한다. 이날 방송에서는 3년 전 유산을 둘러싼 비극의 전말이 구체적으로 드러날 예정이다.두 사람의 갈등은 회사 문제로도 이어진다. 지원호에게 회사와 관련한 충격적인 이야기를 들은 백미영은 캘빈을 찾아가지만, 늘 자신의 편에 섰던 캘빈마저 차가운 태도를 보인다.캘빈은 백미영의 간곡한 부탁에도 냉정한 사업가의 모습을 보이며 이를 거절한다. 자신을 위해 앞장서던 지원호와 캘빈이 동시에 차갑게 돌아선 상황에서 백미영은 회사에 나타난 뜻밖의 인물을 보고 결국 참아왔던 눈물을 터뜨린다. 제작진은 11회 방송에 대해 "강경태가 백미영과 지원호의 아이를 앗아간 비극의 전말이 낱낱이 드러난다"고 전했다.'그래, 이혼하자' 11회는 23일 밤 11시 KBS Drama와 GTV에서 방송된다. 방송 이후 티빙과 웨이브에서도 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr