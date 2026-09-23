그룹 피프티피프티의 '큐피드' 앨범 커버. / 사진제공=어트랙트

그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)의 'Cupid (Twin Version)'가 스포티파이에서 누적 스트리밍 10억회를 넘어섰다.소속사 어트랙트는 23일 'Cupid (Twin Version)'가 지난 22일 기준 스포티파이에서 누적 10억2524만1452회 재생됐다고 밝혔다. 이에 따라 해당 곡은 스포티파이에서 10억 스트리밍 이상을 기록한 곡에 부여되는 '빌리언스 클럽'에 이름을 올렸으며, 기념패도 전달됐다.'Cupid (Twin Version)'는 2023년 2월 발매된 싱글 'The Beginning: Cupid'에 수록된 곡이다. 원곡 'Cupid'를 영어 가사와 다른 믹스로 재구성한 버전으로, 발매 이후 해외에서 빠르게 스트리밍이 늘었다.이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 25주 연속 이름을 올렸으며 영국 오피셜 싱글 차트에도 22주간 진입했다.발매 후 3년 넘게 지난 가운데 'Cupid (Twin Version)'는 이번에 스포티파이 누적 스트리밍 10억회를 기록하게 됐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr