배우 박보검이 이승철의 데뷔 40주년을 위해 피아노 앞에 앉는다. / 사진=텐아시아 DB

배우 박보검이 이승철의 데뷔 40주년을 위해 피아노 앞에 앉는다. / 사진 제공 : 2026 KBS 2TV 한가위 대기획

배우 박보검이 이승철의 데뷔 40주년을 위해 피아노 앞에 앉는다.오는 24일 오후 7시 30분 방송되는 2026 KBS 2TV 한가위 대기획 '당신의 삶은 네버엔딩 스토리 - 이승철'의 음악 쇼 '네버엔딩 스토리 - 이승철'에서는 이승철의 데뷔 40주년 공연이 공개된다.이날 박보검은 직접 피아노를 연주하며 이승철과 '내가 많이 사랑해요'를 함께 부른다. 두 사람은 과거 이승철의 '내가 많이 사랑해요' 뮤직비디오를 통해 인연을 맺었다. 당시 뮤직비디오에 출연했던 박보검이 이번에는 이승철의 40주년 공연 무대에 직접 오르게 됐다.박보검은 "40주년 기념 무대에 함께해 축하할 수 있어 감사하게 생각한다"고 소감을 밝히고 공연장을 찾은 관객들에게 추석 인사를 전한다.댄서 효진초이와 리헤이도 무대에 오른다. 두 사람은 이승철의 '소녀시대'에 맞춰 퍼포먼스를 선보인다.공연에는 7m 높이의 큐브를 비롯해 공중 리프트, 대형 에어벌룬과 LED 스크린, 드론 등이 사용됐다. 약 200대의 스피커도 설치됐다.이승철은 황제밴드와 30인조 현악 연주에 맞춰 자신의 대표곡을 부른다. '희야', '마지막 콘서트', '서쪽하늘', 'My Love', '오늘도 난', '소리쳐', 'Never Ending Story', '말리꽃', '인연' 등이 세트리스트에 포함됐다. 이번 공연에는 1만2000명의 관객이 함께했다.'네버엔딩 스토리 - 이승철'은 오는 24일 오후 7시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr