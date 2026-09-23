그룹 트리플에스 'ANDLESS' 북미투어 이미지./ 사진제공=모드하우스

그룹 트리플에스(tripleS)가 24인 완전체로 북미 투어에 나선다.23일 소속사 모드하우스에 따르면 트리플에스는 오는 11월 11일 캐나다 토론토를 시작으로 '2026 WORLD TOUR ANDLESS in North America'를 진행한다.트리플에스는 뉴욕, 시카고, 포트워스, 로스앤젤레스를 거쳐 26일 밴쿠버에서 투어를 마무리한다. 총 6개 도시에서 팬들을 만난다.'ANDLESS'는 24명 전원이 참여하는 투어로, 'ASSEMBLE26 LOVE&POP' 수록곡과 다양한 유닛 '디멘션(DIMENSION)' 무대를 선보인다. 북미에 앞서 오는 10월 10~11일 서울 장충체육관에서 투어의 막을 올린다.트리플에스는 앞서 완전체 앨범 'ASSEMBLE26 LOVE&POP pt.1'으로 초동 약 56만7600장을 기록했으며, 수록곡 활동으로 음악방송 1위에 올랐다. 후속 파트도 순차적으로 공개할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr