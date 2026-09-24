나나가 '스캔들'에서 활약했다. / 사진제공=넷플릭스

나나가 '스캔들'에서 미스캐스팅 논란이 불거졌다. / 사진제공=넷플릭스

배우 나나가 넷플릭스 시리즈 '스캔들'을 통해 데뷔 후 처음으로 사극에 도전했다. 새로운 연기 변신에 나섰지만 작품 공개 이후 연기와 캐릭터 소화력을 두고 미스캐스팅이라는 평가까지 나오며 반응이 엇갈리고 있다.지난 18일 공개된 넷플릭스 시리즈 '스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 조씨부인(손예진 분)과 조선 최고의 연애꾼 조원(지창욱 분)이 위험한 사랑 내기를 벌이면서 시작되는 이야기다.나나는 혼례를 올리기도 전에 남편을 잃은 청상과부 희연 역을 맡았다. 정절을 지키기 위해 자신의 삶을 포기하고 살아가던 인물로, 조원을 만나면서 처음으로 사랑과 삶에 대한 욕망을 마주하게 된다.희연은 처음에는 조원에게 거리를 두지만 만남을 거듭하면서 조금씩 마음을 열기 시작한다. 조원의 편지에 답장을 쓰고도 전하지 못한 채 망설이는가 하면, 세상을 떠난 남편을 따라가겠다는 생각과 조원을 향한 마음 사이에서 갈등한다. 극 중반에는 "저는 살고 싶습니다"라고 말하며 그동안 억눌러왔던 삶에 대한 의지를 처음으로 꺼내놓는다.나나는 희연의 변화를 절제된 연기로 표현했다. 초반에는 시선을 내리고 감정을 보여주지 않는 모습에 집중했고, 조원에게 마음을 연 뒤에는 눈빛과 말투에 변화를 주며 감정의 폭을 넓혔다. 한복과 사극 특유의 말투 역시 나나에게는 처음 선보이는 모습이었다.다만 작품 공개 이후 나나와 희연 캐릭터가 어울리지 않는다는 지적과 함께 미스캐스팅이라는 평가도 나왔다. 조원을 경계하던 초반부터 마음을 열고 연모하게 되는 과정까지 희연의 감정 변화가 큰 데 비해 표정과 대사 톤의 차이가 뚜렷하지 않아 다소 단조롭게 느껴진다는 평가다. 몸을 움츠리거나 시선을 피하는 표현이 반복되면서 명망 있는 집안의 마님이라는 설정보다 지나치게 위축된 인상이 강조됐다는 아쉬움도 남았다.반면 나나에게 '스캔들'은 데뷔 후 처음 도전한 사극이라는 점에서 이전 작품들과는 다른 연기 변신이기도 하다. 현대극에서 주로 강하고 선명한 캐릭터를 맡아왔던 나나가 억압된 시대를 살아가는 청상과부를 택하며 연기 영역을 넓혔다는 점에서는 의미가 있다.첫 사극 도전에서 엇갈린 평가를 받은 나나가 이번 작품을 발판 삼아 배우로서 어떤 변화를 보여줄지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr