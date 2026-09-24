이경실 딸, 속옷같은 드레스 안 입었네… 母와 가니 세상 단정한 옷

코미디언 이경실의 딸이자 배우 손수아가 한층 단정한 스타일링으로 부산 여행을 즐겼다.손수아는 최근 자신의 SNS에 부산에서 찍은 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다. 공개된 사진 속 손수아는 빈티지한 소품이 가득한 공간에서 카메라를 들고 촬영에 집중하고 있다.이날 손수아의 스타일링도 눈길을 끈다. 핑크빛 반소매 상의에 화이트 롱스커트를 매치해 편안하면서도 단정한 분위기를 연출했다. 머리 역시 자연스럽게 올려 묶어 여행지에 어울리는 산뜻한 스타일을 완성했다.앞서 손수아는 SNS를 통해 슬립 드레스 등 과감한 디자인의 의상을 입고 외출하는 모습을 여러 차례 공개해 관심을 모은 바 있다. 몸매가 드러나는 스타일을 거리에서도 거리낌 없이 소화했던 그가 이번 엄마와의 부산 여행에서는 노출을 줄인 차분한 패션을 선택해 색다른 분위기를 자아냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr