이경실 딸, 속옷같은 드레스 안 입었네… 母와 가니 세상 단정한 옷
코미디언 이경실의 딸이자 배우 손수아가 한층 단정한 스타일링으로 부산 여행을 즐겼다.

손수아는 최근 자신의 SNS에 부산에서 찍은 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다. 공개된 사진 속 손수아는 빈티지한 소품이 가득한 공간에서 카메라를 들고 촬영에 집중하고 있다.
이경실 딸, 속옷같은 드레스 안 입었네… 母와 가니 세상 단정한 옷
이경실 딸, 속옷같은 드레스 안 입었네… 母와 가니 세상 단정한 옷
이날 손수아의 스타일링도 눈길을 끈다. 핑크빛 반소매 상의에 화이트 롱스커트를 매치해 편안하면서도 단정한 분위기를 연출했다. 머리 역시 자연스럽게 올려 묶어 여행지에 어울리는 산뜻한 스타일을 완성했다.

앞서 손수아는 SNS를 통해 슬립 드레스 등 과감한 디자인의 의상을 입고 외출하는 모습을 여러 차례 공개해 관심을 모은 바 있다. 몸매가 드러나는 스타일을 거리에서도 거리낌 없이 소화했던 그가 이번 엄마와의 부산 여행에서는 노출을 줄인 차분한 패션을 선택해 색다른 분위기를 자아냈다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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