i-dle (아이들) 우기(YUQI) 아트워크 티저/ 사진=큐브엔터테인먼트

그룹 아이들(i-dle) 우기가 두 번째 솔로 미니앨범으로 돌아온다.우기는 오는 10월 8일 오후 1시 미니 2집 '二十七(27)'을 발매한다. 지난해 9월 싱글 'Motivation'(모티베이션)을 선보인 이후 약 1년 1개월 만의 솔로 신보다.23일 공개된 아트워크 티저에는 네일 팁 위에 적힌 숫자 '27'이 담겼다. 우기의 나이인 이 숫자와 함께, 밝은 미소 뒤에 깊은 고민을 품은 스물일곱을 해바라기에 빗댄 영문 문구가 실렸다.우기는 첫 솔로 미니앨범 'YUQ1'(우기)로 발매 첫 주 판매량 55만 장을 넘겼다. 타이틀곡 'FREAK'(프리크)는 중국 텐센트뮤직 한국 차트에서 100주 연속 차트에 올랐다. 지난해 발표한 싱글 'Motivation'에는 전곡 자작곡을 수록했다.우기는 새 앨범 발매와 함께 광저우, 청두, 베이징, 상하이 등 중국 4개 도시에서 '2026 YUQI Fan-Con '27''을 개최한다. 앨범 프로모션은 순차적으로 공개될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr