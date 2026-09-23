'하이브 씨네 페스트 2026'(HYBE CINE FEST 2026) 포스터. / 사진제공=하이브

하이브가 콘서트 실황과 라이브 뷰잉 등을 상영하는 '하이브 씨네 페스트'를 올해 처음 전 세계로 확대한다.하이브는 글로벌 배급사 트라팔가 릴리징과 함께 오는 10월 24~31일 약 50개국 1100개 이상의 극장에서 '하이브 씨네 페스트 2026'을 개최한다고 23일 밝혔다. 국내에서는 롯데시네마가 단독 상영한다.올해는 세븐틴, 투모로우바이투게더, 엔하이픈의 콘서트 실황 영화가 극장에서 처음 공개된다. 방탄소년단(BTS)의 'ARIRANG' 월드투어 중 10월 24일 아르헨티나 부에노스아이레스와 30일 브라질 상파울루 공연도 실시간 중계한다.관객 참여형 프로그램 '하이브 치어링 파티'도 새롭게 선보인다. 방탄소년단, 세븐틴, 투모로우바이투게더, 엔하이픈, 르세라핌 등 하이브 소속 13팀의 뮤직비디오와 퍼포먼스 영상을 재구성해 가사와 응원법 등을 화면에 표시한다.일부 극장에는 포토존과 메시지월, 응원봉 꾸미기 등 체험 공간과 공식 상품 판매 공간도 마련된다.'하이브 씨네 페스트'는 2024년 라틴아메리카에서 시작해 지난해 아시아로 확대됐다. 글로벌 티켓 예매는 오는 30일 오후 10시, 국내 예매는 10월 15일 오전 10시부터 시작된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr