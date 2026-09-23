가수 아이유가 신곡을 녹음하고 있다. / 사진=아이유 유튜브 채널

가수 아이유가 신곡을 녹음하고 있다. / 사진=아이유 유튜브 채널

가수 겸 배우 아이유가 신곡 작업 과정에서 완벽주의자 면모를 보였다.지난 22일 아이유의 유튜브 채널 '이지금'에는 'IU '이 별로부터(Unknown Planet)' Recording Behind'라는 제목의 영상이 업로드됐다.영상 속 아이유는 한 소절도 허투루 넘기지 않아 눈길을 끌었다. 그는 자신의 목소리를 꼼꼼하게 확인하며 만족스러운 결과가 나올 때까지 "다시 해보겠다"며 녹음을 거듭했다.2절에서는 강단 있는 모습이 보였다. 아이유는 "1절에서 감정이 생각보다 강하게 표현됐다"며 "지금 표현을 얇게 할 때는 아닌 것 같다"고 판단한 후 감정 끌어올리는 구간과 가사를 강조할 부분을 나눠서 녹음하기도 했다.또 아이유는 인트로 구간을 두고 "의견을 듣고 싶다"며 "어떻게 인트로를 해야 더 매력적일까 고민된다"고 의견을 적극적으로 구하기도 했다.녹음을 마친 뒤에도 아이유는 "다시 들어보겠다"를 거듭하며 자신의 목소리와 곡의 구성을 꼼꼼하게 확인하는 태도를 보였다. 그러던 중 아이유는 "좋다"라며 만족감을 표했고, "이번 앨범을 작업하면서 처음으로 '나 노래 잘하네?'라고 느꼈다"고 말했다.한편 아이유는 지난 10일 새 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발매했다. 이번 싱글에는 더블 타이틀곡 '이 별로부터'와 'Dear my crazy soulmate'가 수록됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr