22기 현숙이 딸과의 데이트 일상을 공개했다./사진=SNS

'나는 SOLO'(이하 '나는 솔로') 16기 광수와의 결별설이 불거진 22기 현숙이 딸과의 일상을 공유했다.22기 현숙은 지난 22일 자신의 SNS 계정에 "오전에는 약국, 오후에는 하원, 문센. 서아랑은 벌써 5주째 단둘만의 데이트"라며 "커가는 모습이 너무 예뻐서 일분일초가 아쉬운 요즘"이라는 글과 함께 사진을 올렸다. 공개된 사진 속 현숙은 베이지 톤의 카디건을 입고 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다.앞서 22기 현숙과 16기 광수는 JTBC 예능 '연애전쟁' 출연 이후 결별설에 휩싸였다. 두 사람은 방송 내내 깊어진 갈등을 공개했으나, 최종 선택에서는 이별 대신 만남을 이어가기로 결정했다.그러나 방송 직후 두 사람은 서로의 SNS 계정을 언팔로우하고 함께 찍었던 커플 사진 등 흔적을 모두 지웠다. 22기 현숙이 "다시 만나지 마라", "헤어지라는 말에 공감한다"는 취지의 누리꾼 댓글에 직접 '좋아요'를 누른 정황까지 포착되면서 두 사람의 결별 의혹은 빠르게 확산됐다.'나는 솔로' 돌싱 특집을 통해 인연을 맺고 공개 연애를 이어오던 두 사람은 결별과 재결합을 거치며 채널A '요즘 육아-금쪽같은 내 새끼', JTBC '연애전쟁' 등에 동반 출연해 육아관 차이와 갈등을 솔직하게 털어놓은 바 있다. 방송을 통해 관계 유지를 택했던 두 사람이 SNS를 통해 결별을 암시하는 행보를 보이면서 향후 직접 입장을 밝힐지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr