배우 엄태웅의 아내이자 발레리나 출신 윤혜진이 자신의 몸매를 평가하는 댓글에 직접 대응했다./사진=윤혜진 SNS

배우 엄태웅의 아내이자 발레리나 출신 윤혜진이 자신의 몸매를 평가하는 댓글에 직접 대응했다./사진=윤혜진 SNS

배우 엄태웅의 아내이자 발레리나 출신 윤혜진이 자신의 몸매를 평가하는 댓글에 직접 대응했다.윤혜진은 지난 19일 자신의 SNS에 "이제 발리 사진 지겹지. 그래도 생애 첫 혼여행(유학 시절 제외)인데 남겨야지"라는 글과 함께 여행 사진 여러 장을 공개했다. 이어 "오늘 우리 다 같이 가서 산 비키니, 크긴 해"라며 새로 구입한 수영복을 입은 모습도 선보였다.사진에는 분홍색 비키니를 입은 윤혜진이 해변의 선베드에 누워 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 한 누리꾼이 해당 게시물에 "너무 말랐어요"라는 댓글을 남겼다. 이에 윤혜진은 "네, 전 말랐어요. 그게 왜요?"라고 반문했다.이어 "사람 몸 갖고 뚱뚱하든 말랐든 품평하는 건 굳이 안 해도 될 것 같아요"라며 신체를 평가하는 댓글에 불편한 기색을 나타냈다. 그러면서 "각자 본인 몸 건강하게 잘 챙기실게요. 울지 말고"라고 덧붙였다.윤혜진은 2013년 배우 엄태웅과 결혼해 같은 해 딸 엄지온 양을 품에 안았다. 부부는 유튜브 채널 '윤혜진의 What see TV'를 통해 일상을 공개하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr