‘여자랑 결혼’ 곽선희, 25kg도 번쩍 드는 前 여군…레즈비언 아내없이 홀로 운동

'강철부대W' 출신 곽선희가 남다른 근력을 자랑했다.곽선희는 최근 자신의 SNS를 통해 헬스장에서 운동 중인 근황을 공개했다.사진 속 곽선희는 민소매 운동복과 쇼트 팬츠를 입고 바벨 컬에 집중하고 있다. 군살 없이 탄탄하게 잡힌 팔과 복부 라인이 시선을 끈다.특히 곽선희는 약 25kg에 달하는 바벨을 양손으로 거뜬히 들어 올리는 모습으로 감탄을 자아냈다. 가녀린 체형과 달리 묵직한 중량을 소화하는 반전 근력이 돋보인다.곽선희는 채널A '강철부대W'에서 육군 팀으로 출연해 강인한 체력과 승부욕을 보여준 바 있다. 군 생활을 통해 다져진 기초 체력에 꾸준한 운동까지 더해진 듯 여전히 남다른 피지컬을 보여주고 있다.곽선희는 사진과 함께 "내일 촬영을 위해 불태워따 으자잣"이라고 적어 촬영을 하루 앞두고 운동에 매진하고 있음을 알렸다.한편 곽선희는 동성 아내와 결혼했으며 SNS를 통해 아내와의 일상과 운동 등 다양한 근황을 공개하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr