배우 손예진이 지창욱 인터뷰 게시글에 재치 있는 댓글을 남겼다. / 사진=청룡시리즈어워즈 SNS

배우 손예진이 지창욱과 키스신 사진에 남편 현빈의 얼굴을 합성한 게시물을 보고 댓글을 남겼다.22일 청룡시리즈어워즈 공식 SNS에는 넷플릭스 시리즈 '스캔들'에 출연한 지창욱의 인터뷰 게시물이 올라왔다. 손예진은 해당 게시물에 "여보, 여긴 웬일이야"라고 댓글을 달았다.게시물에는 극 중 손예진과 지창욱이 입맞춤을 앞두고 얼굴을 가까이 마주한 사진이 담겼다. 청룡시리즈어워즈 측은 그 뒤에 현빈이 날카로운 표정으로 두 사람을 지켜보는 듯한 사진을 합성했다.지창욱의 인터뷰 내용도 합성 사진과 맞물려 웃음을 자아냈다. 그는 손예진과의 연기 호흡에 대해 "다들 '전 국민 현빈 눈치 보기'라는데 나는 눈치를 전혀 보지 않았다"고 말했다.'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 조씨부인(손예진 분)과 조선 최고의 연애꾼 조원(지창욱 분)이 벌이는 위험한 사랑 내기를 그린다.한편 손예진과 현빈은 tvN '사랑의 불시착'에서 함께 연기한 뒤 연인으로 발전했다. 두 사람은 2022년 결혼했으며 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr