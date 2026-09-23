지난 22일 '신병4' 10회가 방송됐다. / 사진=ENA

지난 22일 '신병4' 10회가 방송됐다. / 사진=ENA

지난 22일 '신병4' 10회가 방송됐다. / 사진=ENA

'신병4 : 사보타주'가 또 한 번 자체 최고 시청률을 갈아치웠다. 이정현과 김희수의 전역 이야기가 그려진 가운데 시청률은 4.8%까지 올랐다.지난 22일 방송된 ENA 월화드라마 '신병4 : 사보타주'(이하 '신병4') 10회는 전국 유료가구 기준 4.8%를 기록했다. 종전 자체 최고였던 4.6%를 넘어선 수치로, 분당 최고 시청률은 5.2%까지 올랐다. 월화드라마 및 동시간대 1위에도 올랐다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 9월 3주 차 TV-OTT 통합 화제성에서는 4주 연속 2위를 기록했다.이날 방송에서는 말년 병장 강찬석(이정현 분)과 최병남(김희수 분)이 군 생활을 마치고 신화부대를 떠나는 모습이 그려졌다.전역을 하루 앞둔 두 사람에게는 마지막까지 소소한 행운이 이어졌다. 조백호(오대환 분)의 실내 점호에 이어 공짜 커피까지 얻었다. 수능을 준비하는 강찬석을 위해 문빛나리(김요한 분)는 직접 계획표를 만들어주고 공부방 선생님들의 연락처까지 건넸다.마지막 '전역빵'도 빠지지 않았다. 조백호의 술 한 잔 제안에 중대장실을 찾은 강찬석과 최병남은 숨어 있던 2중대원들의 기습을 받았다. 사회로 돌아가는 것을 두려워하는 강찬석에게 조백호는 발걸음이 닿는 대로 가보라는 조언을 건넸다.강찬석과 김동우(장성범 분)는 그동안 쌓인 감정도 풀었다. 강찬석이 미안한 마음을 전하자 김동우는 "미안하단 말보다 고맙단 말이 훨씬 듣기 좋다"고 답했다.다음 날 두 사람은 3생활관을 정리하고 전역에 나섰다. 막사 앞에는 2중대원들이 기다리고 있었고, 강찬석은 결국 눈물을 보였다. 후임들은 리어카를 리무진처럼 꾸며 두 사람을 배웅했고, 행보관은 잡초로 '욕봤다'는 글씨를 만들어 마지막 인사를 대신했다.강찬석은 부대를 떠나며 "미안함은 여기 두고 고마운 마음만 가져갈게. 진짜 고맙다"고 말했다.두 사람이 떠난 신화부대에서는 또 다른 사건이 이어졌다. 새로운 부대 폭로글이 올라오자 1생활관 부대원들은 성윤모(김현규 분)를 의심하기 시작했고, 급기야 최일구(남태우 분)의 '북한 간첩설'까지 제기했다.조백호는 소령 진급 소식을 전해 들었다. 부대원들의 축하가 이어진 가운데 박재수(오용 분)가 준비한 재활용 화환에는 '호박 나이트 그랜드 오픈'이라는 엉뚱한 문구가 적혀 웃음을 더했다.방송 말미에는 김하나 소령(공민정 분)이 처음 모습을 드러냈다. 김하나는 굳은 표정으로 위병소를 지나 신화부대에 들어섰고, 새로운 인물의 등장과 함께 남은 전개에도 변화가 예고됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr