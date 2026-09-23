황보라가 눈 핏줄까지 터졌다고 고백했다. / 사진='황보라 보라이어티' 유튜브 캡처

황보라가 눈 핏줄까지 터졌다고 고백했다. / 사진='황보라 보라이어티' 유튜브 캡처

배우 황보라가 눈 핏줄까지 터진 현실 육아 일상을 공개했다.지난 22일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '아들 땜에 뇌진탕 걸릴 뻔하고, 눈핏줄 터진 초보맘 황보라의 일주일'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 황보라는 바쁜 일상을 보내는 중에 두 돌이 지난 아들 우인 군의 옷장과 방을 정리하기 위해 정리 전문가를 초대했다.황보라는 "옷장 정리를 한 번도 안 해서 필요할 것 같다"고 언급했다. 동시에 자막으로는 "훈육 방법 중 하나로 생활반경을 깨끗이 해야 한다"고 설명했다. 옷 사이즈를 체크하던 황보라는 아들의 모자를 잡으며 "애 머리가 크다. 진짜 너무 크다"라며 아들의 남다른 머리 크기를 솔직하게 고백해 유쾌함을 자아냈다.다음 날 황보라는 고된 육아와 바쁜 스케줄로 피로가 극에 달한 근황을 밝혔다. 그는 "너무 힘드니까 눈에 핏줄이 다 터졌다"고 토로했다. 그러면서도 깔끔하게 정리된 옷장을 보여주며 뿌듯함을 나타냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr