딸이 찍어준 엄마아빠의 모습…기성용, 8살 많은 한혜진 팔 꼭 쥐고

축구선수 기성용이 가족들과 모처럼 여유로운 시간을 보냈다.기성용은 최근 자신의 SNS에 "오랜만에❤️ day off🧘"라는 글과 함께 가족들과 보낸 일상을 공개했다.공개된 사진에는 아내인 배우 한혜진, 딸과 함께 외출에 나선 기성용의 모습이 담겼다. 특히 기성용은 해변에서 딸과 다정하게 붙어 서서 사진을 남겼다. 훌쩍 자란 딸의 모습과 함께 아빠 기성용의 편안한 미소가 눈길을 끈다.바쁜 일정을 잠시 내려놓은 기성용은 가족들과 식사를 하고 바닷가를 찾는 등 평범한 휴일을 만끽한 것으로 보인다. "오랜만에"라는 짧은 문구에서도 가족과 함께 보내는 휴식에 대한 반가움이 묻어난다.기성용과 한혜진은 2013년 결혼해 2015년 딸 시온 양을 품에 안았다. 두 사람은 연예계와 스포츠계를 대표하는 스타 부부로 꾸준히 관심을 받아왔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr