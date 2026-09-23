손수아가 유튜브 댓글을 언급했다. / 사진='우리엄마이경실' 유튜브 캡처

손수아가 유튜브 댓글을 언급했다. / 사진='우리엄마이경실' 유튜브 캡처

개그우먼 이경실의 딸이자 배우 손수아가 유튜브 구독자의 댓글에 솔직한 심경을 고백하며 엄마를 향한 깊은 애정을 나타냈다.지난 22일 유튜브 채널 '우리엄마 이경실'에는 '부산에서 찾은 엄마의 진짜 모습'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 부산 여행을 이어가며 시장으로 이동하는 두 모녀의 모습이 그려졌다.이동하는 택시 안에서 손수아는 전날 읽은 구독자의 댓글을 언급했다. 손수아는 "어떤 댓글에서 '10년 전 우리 엄마랑 나를 보는 것 같다. 우리 엄마의 에너지가 그립다'는 글을 봤다"며 "엄마는 10년 후에도 이렇게 해야 돼"라고 말했다. 이에 이경실은 "그건 장담 못하지"라면서도 "어쨌든 잘 관리를 해야겠지만"이라고 언급했다.손수아는 "댓글이 좀 슬펐다"라며 "엄마와 이렇게 오래오래 지내고 싶은데 내 욕심일지도 모르겠다"고 털어놨다. 그는 "엄마가 지금까지 늘 팔팔하니까 엄마의 힘이 언젠가 빠질 거라는 생각을 아예 해본 적이 없다"며 "그러니까 힘 빠지지 말라"고 애틋한 마음을 전했다. 이에 이경실은 "왜 휠체어 끌고 다니면서 네가 다니면 힘들 것 같아서?"라고 농담했다.손수아는 하체 운동을 꼭 해야 한다고 당부했다. 이경실은 "엄마도 알고 있다"며 "그만해 잔소리"라고 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr