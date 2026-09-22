뉴비트 / 사진=비트인터렉티브

뉴비트 / 사진=비트인터렉티브

그룹 뉴비트(NEWBEAT)가 데뷔 약 1년 9개월 만에 첫 유럽 투어에 나선다.뉴비트(박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 오는 12월 유럽 8개 도시에서 첫 유럽 투어 'BREAK THE SOUND'(브레이크 더 사운드)를 연다.투어는 12월 7일 리스본에서 막을 올린다. 이어 9일 마드리드, 11일 쾰른, 13일 베를린, 15일 파리, 17일 밀라노, 19일 바르샤바를 거쳐 21일 암스테르담에서 마무리된다.뉴비트는 지난해 3월 24일 데뷔한 비트인터렉티브 소속 7인조 보이그룹이다. 팀명 속 'NEW'에는 새로움을 뜻하는 '뉴'와 신경세포인 뉴런의 '뉴'라는 두 가지 의미가 담겼다. 언제 어디서나 새로운 것을 만들어내고 세상의 모든 음악을 뉴런처럼 관통하겠다는 포부를 나타낸다.이들은 데뷔와 동시에 정규앨범을 발매하고 대형 데뷔 무대와 여러 페스티벌에 오르며 활동을 이어왔다. 첫 번째 미니앨범 'LOUDER THAN EVER'(라우더 댄 에버)의 타이틀곡 'Look So Good'(룩 소 굿)으로는 미국 아마존 뮤직 6개 부문 정상에 올랐다.아이튠즈 유럽 주요 국가 차트에도 진입했으며, 국내 전국 투어와 'KMA 2026' 수상, 대만 K팝 콘서트 'K-WAVE INFINITY'(K-웨이브 인피니티) 출연 등으로 활동 범위를 넓혀왔다.뉴비트는 유럽 투어에 앞서 다양한 온·오프라인 콘텐츠를 통해 팬들과 소통할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr